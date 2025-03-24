Похожий на мину-лепесток предмет обнаружили в Новой Москве

Источник 360.ru: в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток

Фото: РИА «Новости»

Утром 24 марта в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину-лепесток. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в поселении Воскресенское, территорию оцепили, уточнил собеседник 360.ru. Расстояние от места обнаружения опасного предмета до жилого сектора составляет порядка 300 метров.

Ранее неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на заводе в Курской области.

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