Похожий на мину-лепесток предмет обнаружили в Новой Москве

Утром 24 марта в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину-лепесток. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло в поселении Воскресенское, территорию оцепили, уточнил собеседник 360.ru. Расстояние от места обнаружения опасного предмета до жилого сектора составляет порядка 300 метров.
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