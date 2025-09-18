Похожий на гранату предмет нашли в Зеленограде

На территории «Мосводоканала» в Зеленограде обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, предмет обнаружили в районе Силино, на улице Конструктора Гуськова. Подробности источник не сообщил, к месту направили сотрудников МЧС.

Ранее странный предмет, который мог оказаться взрывчаткой, нашли в московском торговом центре «Место встречи Звездный».

Из здания эвакуировали более 150 человек. Собеседник 360.ru уточнил, что от предмет лежал на банкомате, от него отходили провода. Торговый центр оцепили, его представители подтвердили информацию о подозрительной находке.