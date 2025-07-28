Похожий на взрывчатку предмет нашли в ТЦ в Москве: эвакуированы 150 человек

Из ТЦ на проспекте Вернадского эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, обнаружили в торговом центре «Место встречи Звездный» на проспекте Вернадского в Москве. О ЧП вечером 28 июля сообщил источник 360.ru

«На банкомате обнаружен предмет, похожий на взрывчатку, с проводами», — уточнил он.

Из-за угрозы взрыва из торгового центра эвакуировали около 150 человек. Место подозрительной находки оцепили.

Официально данные о происшествии пока не подтверждены. Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

UPD: представители ТЦ в беседе с 360.ru подтвердили, что в здании нашли подозрительный предмет, но на другие вопросы отвечать отказались.