Похожий на гранату предмет нашли в поезде в Москве

В поезде Московского центрального диаметра (МЦД-4) обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, машинист заметил подозрительную вещь на сиденье первого вагона, после чего принял решение остановить состав и высадить всех пассажиров на станции «Очаково».

Поезд направили на закрытую платформу станции «Москва-Сортировочная — Киевская», где его ожидают сотрудники экстренных служб. На место вызвали саперов и полицию для проверки находки.

Позже проверка показала, что найденная граната оказалась муляжом и не представляла опасности. Официального подтверждения информации от правоохранительных органов пока нет.

Ранее житель высотного дома в московском поселке Коммунарка напугал местных жителей громкими угрозами о подрыве гранаты. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.