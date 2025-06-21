Похожий на гранату предмет нашли в Измайловском парке

Жительница Москвы обнаружила в Измайловском парке подозрительный предмет, очень похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Странный предмет нашли по адресу шоссе Энтузиастов, дом 33. На место прибыла полиция.

«Ждут саперов», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее сотрудники безопасности нашли гранату у пассажира московского автовокзала «Центральный». Опасный предмет обнаружили при рентгене багажа. Владельца боеприпаса задержали.

Несмотря на найденную гранату, автовокзал продолжил работать в прежнем режиме. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что кассы не закрывались, транспорт продолжает курсировать.