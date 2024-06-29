Неизвестный пытался пронести дроны на московский автовокзал

Охрана центрального московского автовокзала обнаружила у одного из посетителей коробки с четырьмя квадрокоптерами. Документов на дроны у мужчины не было. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина пытался пронести аппараты через центральный вход здания на Щелковском шоссе.

Ранее в том же районе местные жители нашли гранату. Они обратились в экстренные службы. Подозрительный предмет осмотрели и обезвредили кинологи и военные саперы. По данным источника 360.ru, никто не пострадал.

Еще один похожий на гранату предмет нашли на территории ремонтирующейся школы на улице Плещеева в Москве. По мнению очевидцев, это мог быть снаряд времен Великой Отечественной войны. Учебное заведение обследовали экстренные службы. О том, как именно боеприпас оказался на территории школы, информация не поступала.