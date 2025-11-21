Похожий на гранату предмет нашли на востоке Москвы

Похожий на гранату-лимонку без чеки предмет нашли на улице Плеханова на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он пояснил, что вероятный боеприпас лежал на лавочке. Туда прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб города, которые оцепили место.

Обнаружившая вероятный снаряд местная жительница в комментарии 360.ru пояснила, что шла из магазина по пешеходной дорожке, когда увидела гранату, которая лежала на лавочке.

«Я прошла мимо и тут же начала звонить 112», — заявила женщина.

Она добавила, что после звонка отправилась домой, и что происходит около лавочки, не знает.

В минувшую пятницу, 14 ноября, оперативные и экстренные службы Москвы прибыли на улицу Алессандро Вольта из-за сообщения о неизвестном предмете с проводами.

Как сообщил источник 360.ru, подозрительный сверток нашли в газовом переходнике рядом с подстанцией «Медведковская».



Telegram-канал Mash заявил, что речь шла о тротиловой шашке, которую подложили охранники предприятия, чтобы получить премию за обезвреживание. После проверки участников сговора задержали и обвинили в незаконном хранении взрывчатки.