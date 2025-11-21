Похожий на гранату предмет нашли на востоке Москвы
Источник 360.ru: силовики перекрыли участок на востоке Москвы из-за гранаты
Похожий на гранату-лимонку без чеки предмет нашли на улице Плеханова на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.
Он пояснил, что вероятный боеприпас лежал на лавочке. Туда прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб города, которые оцепили место.
Обнаружившая вероятный снаряд местная жительница в комментарии 360.ru пояснила, что шла из магазина по пешеходной дорожке, когда увидела гранату, которая лежала на лавочке.
«Я прошла мимо и тут же начала звонить 112», — заявила женщина.
Она добавила, что после звонка отправилась домой, и что происходит около лавочки, не знает.
В минувшую пятницу, 14 ноября, оперативные и экстренные службы Москвы прибыли на улицу Алессандро Вольта из-за сообщения о неизвестном предмете с проводами.
Как сообщил источник 360.ru, подозрительный сверток нашли в газовом переходнике рядом с подстанцией «Медведковская».
Telegram-канал Mash заявил, что речь шла о тротиловой шашке, которую подложили охранники предприятия, чтобы получить премию за обезвреживание. После проверки участников сговора задержали и обвинили в незаконном хранении взрывчатки.