Сотрудников московской подстанции задержали по подозрению в подлоге бомбы

Охранники московской подстанции «Медведковская» заложили тротиловую шашку под газовую трубу, чтобы получить премию за ее обезвреживание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов, в схеме участвовали начальник охранной службы предприятия и двое подчиненных.

Сотрудники подстанции самостоятельно обезвредили бомбу, а для доказательства своих слов вызвали на место оперативные службы.

В ходе проверки участников схемы задержали, им предъявили обвинение в незаконном хранении и приобретении взрывчатых веществ.

Неизвестный предмет с проводами на улице Алессандро Вольта рядом с московской подстанцией «Медведковская» обнаружили в минувшую пятницу, 14 ноября. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, он находился в газовом переходнике.