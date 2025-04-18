Похожий на гранату предмет нашли на севере Москвы

Пакет с предметом, похожим на гранату РГД-5, нашли в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

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На место выехали специалисты. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Противопехотная граната РГД-5 стоит на вооружении советской и российской армий с 1954 года. Убойные осколки от ее взрыва способны разлетаться в радиусе около 25 метров от эпицентра, заряд — 110 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее сотрудники коммунальных служб нашли гранату, оказавшуюся боевой, недалеко от Боровского шоссе, когда убирали территорию. Прибывшие саперы забрали ее с собой, чтобы обезвредить.