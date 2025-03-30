Коммунальщики нашли гранату при уборке территории в Новой Москве

Источник 360.ru: саперы забрали лежавшую на улице гранату в Новой Москве

Сотрудники коммунальных служб поселения Внуковское в Новой Москве обнаружили на улице гранату недалеко от Боровского шоссе. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что коммунальщики занимались уборкой территории и наткнулись на неразорвавшийся боеприпас, который лежал под деревом.

По предварительным данным, речь идет о ручной гранате РГД-5, которая при детонации разбрасывает огромное количество осколков.

На место вызвали сотрудников экстренных и оперативных служб. Прибывшие саперы забрали найденную гранату с собой для проведения обезвреживания.