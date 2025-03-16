Похожий на боевой снаряд предмет нашли на стройке на юге Москвы

Источник 360.ru сообщил о снаряде на стройке на юге Москвы

Предмет, похожий на боевой снаряд, заметили в автомобиле, припаркованном на стройке на Крутицкой набережной на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, речь идет о пушечном боеприпасе калибра 145 миллиметров.

Прибывшие по вызову для проверки спасатели подтвердили, что находка подозрительная, и вызвали на место саперов.

Территорию с боеприпасом оцепили. Всех рабочих с площадки временно удалили.

Официального подтверждения этой информации пока нет.