Похожий на боевой снаряд предмет нашли на стройке на юге Москвы

Предмет, похожий на боевой снаряд, заметили в автомобиле, припаркованном на стройке на Крутицкой набережной на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, речь идет о пушечном боеприпасе калибра 145 миллиметров.
Прибывшие по вызову для проверки спасатели подтвердили, что находка подозрительная, и вызвали на место саперов.
Территорию с боеприпасом оцепили. Всех рабочих с площадки временно удалили.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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