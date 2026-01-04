Жительница Сочи: во время землетрясения здание гуляло, был звук глухого взрыва

Перед землетрясением в Сочи местные жители слышали глухой звук, похожий на взрыв, а здание дома вдруг загуляло. Об этом 360.ru рассказала очевидица Тамара.

Около 12:45 женщина почувствовала толчки и сильную волнообразную вибрацию.

«Ничего не упало, но очень страшные ощущения, когда гуляет здание. Живем на пятом этаже, сильно почувствовалось. И глухой звук — как взрыв — был тоже хорошо слышен. Вначале подумала, что-то в соседнем подъезде взорвалось. Выглянула в окно — никаких признаков взрыва», — сказала она.

На улице никаких разрушений не произошло, остальные жители внимания на катаклизм не обратили и остались дома.

«У нас пятиэтажки, мы одни вышли, еще в паре соседних домов. В целом никто особо не выбегал», — добавила она.

Мэр Сочи Андрей Прошунин ранее сообщал, что мощность землетрясения составила три балла в Центральной районе и три балла — в Лазаревском.