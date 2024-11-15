Похитивших кота из московского зоомагазина девочек нашли в Крыму

МВД: двух девочек, похитивших кота из зоомагазина в Москве, нашли в Алуште

Двух девочек 10 и 12 лет, которые сбежали из дома, похитив кота из зоомагазина в Москве, нашли в Алуште. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметила она.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут профилактическую работу с девочками и их представителями. Судьба кота неизвестна.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с похищением кота школьницами. Администратор магазина рассказала, что девочки проникли на склад и унесли питомца, который находился на передержке.

Ранее 15-летний подросток из Подмосковья рассорился с родителями и сбежал из дома. Полицейские быстро нашли мальчика, согрели в служебной машине и отвезли родителям. Те поблагодарили стражей порядка за оперативные действия.