Сбежавшего из дома подростка после ссоры с родителями нашли в Талдоме

Сотрудники дубненского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области нашли подростка, ушедшего из дома после ссоры с родителями. Инцидент произошел в Талдоме.

Во время патрулирования экипаж получил информацию о пропаже 15-летнего подростка, который, поругавшись с родителями, выбежал из дома без телефона и не по погоде одетым. Встревоженные родители обратились за помощью в полицию.

Вскоре на Гражданской улице сотрудники заметили группу молодежи, среди которых был похожий на описание подросток. Мальчика согрели в служебной машине и передали родителям, которые поблагодарили стражей порядка за оперативные действия.