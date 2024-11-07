Сбежавшего из дома подростка после ссоры с родителями нашли в Талдоме

Сотрудники дубненского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области нашли подростка, ушедшего из дома после ссоры с родителями. Инцидент произошел в Талдоме.
Во время патрулирования экипаж получил информацию о пропаже 15-летнего подростка, который, поругавшись с родителями, выбежал из дома без телефона и не по погоде одетым. Встревоженные родители обратились за помощью в полицию.
Вскоре на Гражданской улице сотрудники заметили группу молодежи, среди которых был похожий на описание подросток. Мальчика согрели в служебной машине и передали родителям, которые поблагодарили стражей порядка за оперативные действия.
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