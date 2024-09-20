Похитителя телефонов в Петербурге отправили в колонию на три года
В Петербурге суд вынес приговор похитителю телефонов, который украл шесть устройств и сдал их в ломбард. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Московского района города.
В мае мужчина украл из пункта выдачи интернет-заказов, расположенного на улице Благодатной, шесть мобильных телефонов. Ущерб от его действий составил 140 тысяч рублей.
Петербуржца признали виновным и присудили ему три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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