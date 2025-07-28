Похитителя белок ищут в парке в Московской области

В лесопарке «Елочки» в Подольске появился похититель белок. Об этом в беседе с 360.ru рассказал один из местных жителей.

По его словам, с прошлой зимы люди подкармливали прибегающих к их окнам зверьков. Специально для белочек из парка они установили у окон кормушки с орешками и фундуком.

Последний месяц жильцы дома перестали замечать животных. Они заподозрили одного из мужчин в краже белок из парка.

«В прошлом году было такое же. Уже месяц они не приходят, в лесу тоже не видно, только кормушки висят», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Обеспокоенные жители района расклеили в парке «Елочки» объявления о поисках человека, которого называют ловцом белок. По их словам, зверьков похищал мужчина среднего возраста и крупного телосложения.

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