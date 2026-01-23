Похищенного в Красноярске подростка нашли живым

Похищенного в Красноярске 14-летнего подростка, исчезнувшего накануне, нашли живым. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Школьник — сын местного бизнесмена — ушел из дома накануне вечером вместе с неизвестным мужчиной. Позднее отцу подростка написали в мессенджере и потребовали выкуп. Кроме того, из сейфов пропали три миллиона рублей.

Человек, переписывавшийся с мужчиной, не дал ему позвонить сыну под предлогом того, что опасается выхода ситуации из-под контроля. Что на самом деле произошло, пока не сообщается.

Одновременно в Красноярске исчезла и 14-летняя девочка, поругавшаяся с матерью. Вскоре она сама вернулась домой и не стала рассказывать, где пропадала. Поначалу следствие предполагало, что пропавшие могли быть знакомы, но позже эту информацию опровергли.