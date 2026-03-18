СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске

Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в СИЗО-1 Смоленска. Об этом 360.ru сообщили в региональном управлении СК.

Речь идет о фигуранте дела о похищении девятилетней девочки. Тело 43-летнего обвиняемого нашли в следственном изоляторе. Как уточнили в УФСИН по Смоленской области, мужчина совершил суицид. Медики учреждения пытались его реанимировать, однако спасти не удалось. В ведомстве добавили, что он состоял на профилактическом учете как склонный к суициду.

Ребенок пропал 24 февраля — девочка вышла гулять с собакой и не вернулась. Тревогу забили после того, как питомец пришел домой один. Спустя двое суток школьницу нашли живой в квартире в одном из соседних домов.

По данным RT, фигурант работал таксистом. Ранее он привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Заднепровский районный суд Смоленска 28 февраля арестовал мужчину и его сожительницу.