Похищенная в Казани девушка оказалась воровкой

Девушка, которую избили и похитили в Казани, якобы совершала кражи в местном магазине. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По его данным, жительница Казани якобы украла товары, после чего продавец догнал ее и устроил самосуд. Он несколько раз ударил девушку в подъезде, а потом отвез в полицию. Местные жители рассказали, что она регулярно совершает кражи в торговых точках.

Во вторник, 21 октября, в Сети появились кадры, на которых видно, как неизвестный напал на девушку в подъезде многоэтажного дома. Он нанес ей несколько ударов и оттаскал за волосы. Также камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда мужчина уводил жертву в неизвестном направлении.

В пресс-службе МВД подтвердили, что преступление произошло в Советском районе. В настоящее время информация проверяется.