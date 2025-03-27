Погружения прогулочных батискафов экстренно отменили после крушения в Хургаде

После крушения батискафа на побережье египетского курорта Хургада экстренно отменили все запланированные прогулочные погружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них», — рассказали в организации.
Авария произошла утром 27 марта в километре от берега. На борту батискафа находились 45 российских туристов, отправившихся на экскурсию для осмотра кораллового рифа.
По данным Генконсульства России в Хургаде, в результате ЧП погибли пять пассажиров. Спасти удалось 38 россиян.
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