Погружения прогулочных батискафов экстренно отменили после крушения в Хургаде

После крушения батискафа на побережье египетского курорта Хургада экстренно отменили все запланированные прогулочные погружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них», — рассказали в организации.

Авария произошла утром 27 марта в километре от берега. На борту батискафа находились 45 российских туристов, отправившихся на экскурсию для осмотра кораллового рифа.

По данным Генконсульства России в Хургаде, в результате ЧП погибли пять пассажиров. Спасти удалось 38 россиян.