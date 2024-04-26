Погром на кладбище в Христофоровке устроил пьяный житель Бурятии | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 12:07 Погром на кладбище в Христофоровке устроил пьяный житель Бурятии Сахалинская полиция: устроивший погром на кладбище в Христофоровке задержан

Читать 360 в

Водителем-дебоширом, который устроил погром на кладбище в Христофоровке, оказался житель Бурятии. За руль Mitsubishi Pajero он сел пьяным, причем прав у него, как выяснилось, тоже нет. Подробности о личности злоумышленника сообщили в пресс-службе сахалинской полиции.

Информация о том, что неизвестный человек за рулем Pajero колесит по кладбищу и специально наезжает на могилы, повреждая памятники и ограды, в УМВД Южно-Сахалинска поступила утром 26 апреля.

Реклама

На место незамедлительно выехали правоохранители. В течение нескольких часов личность и местонахождение успевшего скрыться с кладбища водителя установили. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства.

Полицейские установили, что злоумышленник — 45-летний житель Бурятии. Водительских прав у него нет, а за руль иномарки он сел пьяным.

Против дебошира составили несколько административных протоколов. Сумма ущерба, которую он нанес во время визита на кладбище, устанавливается, уточнили в пресс-службе. Проверка по факту происшествия продолжается.