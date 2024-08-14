Погибшим из-за медведя на Байкале туристом оказался известный яхтсмен

Туристом, упавшим со скалы в Бурятии во время бегства от медведя, оказался титулованный яхтсмен Станислав Печенкин. Об этом сообщил источник «Известий» .

По его словам, Печенкин сначала катался с другом на лодке, потом они остановились в Змеиной бухте в заповеднике.

«Спортсмен с приятелем отправился собирать грибы, когда на них вышел медведь», — рассказал собеседник газеты.

Пытаясь убежать от хищника, Печенкин спрыгнул со скалы в воду. При падении он получил смертельные травмы. Второго мужчину доставили в больницу со сломанной ключицей. Его состоянию сейчас ничто не угрожает.

Погибший яхтсмен более 30 лет занимался парусным спортом и был обладателем множества наград, в том числе четырех кубков Байкала.

По данным СК, медведь напал на туристов на берегу Чивыркуйского залива Байкала. Напуганные мужчины сорвались со скалы, убегая от дикого зверя. Один погиб на месте, второй получил серьезные травмы.

Криминалисты осмотрели местность и опросили очевидцев. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.