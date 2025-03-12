Погибший при нападении тигра в Приморье лесничий не был депутатом

Участковый лесничий, погибший накануне в Красноармейском районе Приморского края из-за нападения тигра, не был депутатом. Об этом сообщила 360.ru начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД по региону полковник внутренней службы Ирина Сырова.

По ее словам, Минприроды и Охотнадзор изъяли следы зверя, но пока разыскать его не удалось. Местных жителей предупредили об опасности.

«Вы же не думаете, что сотрудники полиции бегают с пистолетами по тайге, ищут тигра? Нет, конечно», — добавила Сырова.

По данным Министерства природы, лесничий с помощником находились в лесу вдалеке от населенных пунктов. Тигр напал на 55-летнего мужчину со спины. Раны оказались смертельными. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно; другие версии не рассматриваются.