Амурский тигр напал и растерзал лесничего в Приморье

В Красноармейском районе Приморья амурский тигр убил лесничего во время обхода территории. Хищник подкрался к нему сзади и напал, сообщила пресс-служба Минприроды региона.

В ведомстве рассказали, что погибший мужчина 1969 года рождения был сотрудником КГКУ «Примлес». Он работал в лесном хозяйстве с 1996 года.

«Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», — уточнили в министерстве.

Причины нападения хищника сейчас выясняют. Тигра ищут с применением спецсредств. На место выехали сотрудники минприроды и правоохранительных органов.

В начале февраля в приморском поселке Ольга заметили вышедшего к людям одинокого и истощенного детеныша амурского тигра.

Ранее в Индии бенгальский тигр напал на сотрудника заповедника. Коллеги мужчины отбили его у хищника. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.