Погибших в Дагестане священника и полицейских представят к орденам Мужества

Меликов: погибшего в Дагестане священника РПЦ представят к ордену Мужества

Фото: РИА «Новости»

Священника РПЦ Николая, погибшего во время теракта в Дербенте, представят к ордену Мужества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, чьи слова привел «Интерфакс».

Такой же наградой посмертно удостоят правоохранителей.

«Все сотрудники органов внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества», — отметил Меликов.

Вооруженные люди открыли огонь в двух православных церквях и синагоге в Дербенте и Махачкале 23 июня. Известно о 20 погибших, среди них 15 полицейских и пятеро гражданских лиц. В первую очередь нападавшие хотели убить священника Николая.

Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики. В регионе проверят личные дела всех, кто находится на руководящих должностях, сообщили «Известия».

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