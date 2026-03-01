Погибшие в Прикамье туристы не могли запустить снегоходы из-за морозов

ЧП с туристами в Пермском крае, четырех из которых нашли мертвыми, произошло из-за суровых погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительной информации, группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра и морозов.

«Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить», — уточнили в Следкоме.

После привала трое мужчин оставались на месте, а двое отправились пешком в сторону Дома Иванова. Погибли четверо, пятый находится в тяжелом состоянии в больнице.

После оказания медицинской помощи выжившего мужчину допросят. Следователи завели уголовное дело после случившегося.