Альпинисты на Эльбрусе могли погибнуть из-за погоды и отсутствия гида

Причиной смерти иностранных альпинистов, отправившихся на Эльбрус 24 июля, могли стать неудачный прогноз погоды и отсутствие сопровождающих гидов. Об этом «Известиям» рассказал один из выживших участников экспедиции — босниец Харрис Адилович.

Он отметил, что восхождение с самого начала пошло не по плану. В районе седловины Эльбруса поднялся сильный ветер, его порывы достигали 70 километров в час.

Первая связка альпинистов еще на стартовом этапе отказалась от подъема, потому что один из участников начал сильно замерзать. Вторая группа через 100–150 метров тоже развернулась.

«Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», — подчеркнул Адилович.

По его словам, все участники имели большой альпинистский опыт и хорошо знали друг друга.

В группе из семи человек выжили только двое. Два альпиниста на высоте 5,1 тысячи метров почувствовали недомогание и скончались. Тела еще троих позже нашли спасатели.