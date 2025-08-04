Погибшая в мечети Дербента женщина работала в «Газпроме»

Женщина, погибшая во время экскурсии в Джума-мечети в Дербенте, работала секретарем руководителя Йошкар-Олинского производственного участка компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Об этом РБК рассказали в пресс-службе газовой компании «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола».

«В результате несчастного случая в Дербенте трагически оборвалась жизнь замечательного человека. Елене было 37 лет», — сообщили в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл.

Коллеги отметили, что в их памяти Краснова останется открытой, доброй, чуткой и активной. Родным и близким женщины коллектив выразил глубокие соболезнования.

Краснова погибла 3 августа под упавшей веткой старого платана. Двое других людей получили травмы, их отвезли в больницу. Жизни пострадавших вне опасности.

Следователи и прокуратура начали расследование. Власти Дербента вместе с Махачкалинским лесничеством проверяют состояние зеленых насаждений на популярных общественных территориях. По словам главы Дербента, плановые работы по обрезке деревьев на территории мечети проводились в 2023 году.