Погиб совершивший прыжок из стратосферы экстремал Баумгартнер

Прыгун из стратосферы Баумгартнер погиб после падения в бассейн в Италии

Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб во время полета у побережья Адриатического моря в Италии. Его параплан рухнул в бассейн, сообщило Kurier.

По данным издания, 56-летний спортсмен совершал полет в Порто-Сант-Эльпидио. Из-за резкого ухудшения самочувствия он потерял контроль над парапланом, что привело к падению в бассейн на территории отеля.

Баумгартнер получил смертельные травмы. Во время падения парашютист сбил сотрудницу отеля. Женщина попала в больницу с травмой шеи.

Феликс Баумгартнер прославился осенью 2012 года, как первый человек, который в свободном падении преодолел скорость звука. Парашютист совершил прыжок из стратосферы с высоты почти 39 километров, куда его подняли на воздушном шаре. При падении экстремал смог развить скорость 1357,6 километра в час.

Ранее стало известно о гибели бронзового призера Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудуна Гренвольда. Молния убила спортсмена во время отдыха с семьей.