Поезда задержали на МЦД-2 из-за человека на путях

Массовый сбой произошел на МЦД-2 в Москве из-за травмирования человека

Поезда задержали на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в сторону Нахабина и Курского направления из-за человека на путях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Московскую железную дорогу.

«В 14:20 на остановочном пункте „Депо“ произошло травмирование электропоездом человека. По предварительной информации, он нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре», — уточнили в МЖД.

Медики оказали помощь пострадавшему. По данным пресс-службы МЖД, по техническим причинам поезда МЦД-2 в сторону Нахабина через станцию «Тушино» следовали со снижением скорости. Пассажиров предупредили об опоздании составов в обратном направлении.

Несколько дней назад два рабочих погибли на крыше над дежурным постом на станции МЦД-2 «Стрешнево». Причиной смерти обоих мог стать удар током.