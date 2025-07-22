Поезда на Филевской линии метро частично запустили

Из-за непогоды для обеспечения безопасности приостановили поезда на Филевской линии метро: составы временно перестали курсировать между станциями Багратионовская и Кунцевская. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Сообщение о приостановке движения опубликовали примерно в 18:01. Через 15 минут поезда вновь запустили на участке Кунцевская — Пионерская.

«Нет движения: между Багратионовской и Пионерской», — отметили в пресс-службе.

Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье. В результате непогоды затопило некоторые станции метро, дороги и квартиры. В Сети появилось множество видеозаписей с последствиями непогоды.

По информации комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах столицы выпала месячная норма осадков. В Зеленоградском административном округе зафиксировали до 91 миллиметра дождя, на северо-востоке — до 71 миллиметра, а на востоке — до 50 миллиметров.