Машины под водой, дети плавают по улицам. Подмосковье залило дождем

Месячная норма осадков выпала на Московскую область. Фото и видеозаписями с 360.ru затопленных дорог и улиц деревни Голиково в Химках поделились жители.

На кадрах видно, как машины оказались практически полностью затопленными, а дети передвигаются по улицам на надувных плавательных кругах.

По данным пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах за прошедшую ночь и утренние часы выпала месячная норма осадков. В Зеленоградском административном округе выпало до 91 миллиметра дождя, на северо-востоке — до 71 миллиметра, на востоке — до 50 миллиметров и на севере — до 47 миллиметров.

Синоптики предупредили, что обильные ливни в Москве и области еще будут продолжаться.