Поезда МЦД-3 встали в районе Ховрино

На севере Москвы остановились поезда МЦД-3 в районе Ховрино. Задержка движения длилась около часа, сообщил источник 360.ru.

Один из поездов успел отъехать 200 метров от станции Ховрино в сторону Зеленограда, но потом встал. Это произошло около 18:04. Источник 360.ru сообщил, что в поезде много детей. Медпомощь пассажирам не потребовалась.

Местные паблики сообщили, что в аналогичную ситуацию попал поезд на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Причиной остановки мог стать обрыв электросети на перегоне Ховрино — Химки. Telegram-канал «Московские центральные диаметры» сообщил о задержке девяти составов в сторону Зеленограда в среднем на три-пять минут.

В Подмосковье произошла авария с участием снегохода. На Иваньковском водохранилище в Дубне двое экстремалов врезались в опору причала. Сотрудники «Мособлпожспаса» донесли пострадавших до машин скорой помощи.