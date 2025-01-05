Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП со снегоходом в Дубне

Сотрудники 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в результате ДТП с участием снегохода. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище в Дубне.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Александр Проценко рассказал, что сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от свидетелей.

Они сообщили, что в районе лодочных гаражей БАМ двое мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, решили прокатиться на снегоходе по льду, но в темноте не заметили опоры причала и врезались в него. В результате аварии оба мужчины получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

По словам Проценко, дежурная смена направилась на вызов на судне на воздушной подушке «Хивус-6». На месте они нашли разбитый снегоход и двоих пострадавших с множественными ушибами.

Спасатели оказали первую помощь, зафиксировали пострадавших на жесткие носилки и доставили их к автомобилям скорой помощи. Мужчины были госпитализированы в лечебные учреждения города.