Поезд в Волгоградской области травмировал двухлетнего мальчика

Двухлетний ребенок попал под поезд в городе Суровикино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По версии следствия, трагедия произошла накануне вечером. Около 20:30 по местному времени мальчик был дома под присмотром сестры, пока их родители занимались домашними делами.

В какой-то момент девочка отвлеклась и ее младший брат сбежал за территорию дома. Он вышел на улицу и дошел до железной дороги.

Проезжающий мимо поезд задел его. Ребенок получил травмы. За его жизнь борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. По ее результатам они примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее на набережной Владивостока произошло обрушение детской карусели. Ребенок получил ушиб головы.