Поезд в Волгоградской области травмировал двухлетнего мальчика
Двухлетний ребенок попал под поезд в городе Суровикино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По версии следствия, трагедия произошла накануне вечером. Около 20:30 по местному времени мальчик был дома под присмотром сестры, пока их родители занимались домашними делами.
В какой-то момент девочка отвлеклась и ее младший брат сбежал за территорию дома. Он вышел на улицу и дошел до железной дороги.
Проезжающий мимо поезд задел его. Ребенок получил травмы. За его жизнь борются врачи.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. По ее результатам они примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее на набережной Владивостока произошло обрушение детской карусели. Ребенок получил ушиб головы.