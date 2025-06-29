На набережной Владивостока рухнула карусель, пострадал ребенок

Прокуратура начала проверку после обрушения детского аттракциона на набережной Владивостока. В результате происшествия пострадал ребенок, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате происшествия пострадал ребенок, у него ушиб головы. Установлено, что ответственными лицами ненадлежащим образом осуществлялось обслуживание и эксплуатация игрового оборудования», — указали в прокуратуре.

У аттракциона отвалилось сидение, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура передала материалы проверки по статье об оказании услуг, угрожающих жизни, для решения вопроса об уголовной ответственности. Ведомство проверит все аттракционы парка на техническое состояние.

Ранее поезд аттракциона сошел с рельсов в городском парке в Якутске. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. К месту ЧП выехали сотрудники местной прокуратуры.