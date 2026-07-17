Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области

ГЖД: в Нижегородской области грузовик столкнулся на переезде с грузовым поездом

В Нижегородской области водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом, произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги — филиал ОАО «РЖД».

Столкновение произошло в 00:53 17 июля на железнодорожном переезде на станции Каликино.

«Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет», — уточнила пресс-служба ГЖД.

Происшествие на переезде привело к задержке трех поездов дальнего следования. Поезд № 109, следующий из Нового Уренгоя в Москву задерживается на три часа, из Москвы в Киров (№ 31)– на один час 16 минут, а из Кирова в столицу (№ 32) — на полчаса.

Ранее в Дагестане на железнодорожном переезде перегона Герменчик — Качалай столкнулись КамАЗ и пассажирский поезд Москва — Махачкала, пострадал водителя грузовика.