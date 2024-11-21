Поезд столкнулся с экскаватором в Щелкове

Утром 21 ноября поезд столкнулся с экскаватором, несанкционированно выехавшим на железнодорожный переезд в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
ЧП произошло на перегоне Щелково-Соколовская в 04:43, экскаватор несанкционированно выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6601 сообщением Монино — Москва-Ярославская.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. После столкновения сошел головной вагон одной колесной парой. По предварительной информации, пострадавших нет.
Движения станции Соколовская до Монино Ярославского направления в настоящий момент нет. МЖД направил на место два восстановительных поезда для ликвидации последствий.
В октябре локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.
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