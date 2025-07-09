Поезд столкнулся с авто на юго-востоке Москвы

Иномарка столкнулась с поездом на нерегулируемом переезде в Некрасовке. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ДТП произошло на юго-востоке столицы — на 2-й Вольской улице. В результате аварии пострадал один человек. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча.

«В авто было два человека», — отметил собеседник 360.ru.

Он уточнил, что машина Nissan столкнулась с грузовым поездом. Из-за ДТП движение на железнодорожной ветке остановили.

Ранее ДТП произошло в Ижевске. В аварию попали легковой автомобиль, мотоцикл и машина, припаркованная на обочине трассы. Водитель Kia Sportage создала помеху мотоциклу при перестроении. Чтобы не врезаться в авто, мужчина изменил траекторию движения и влетел в стоящую рядом машину. Он получил травмы.