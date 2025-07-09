В ДТП в Ижевске 47-летний мотоциклист получил травмы

На улице Промышленной в Ижевске 8 июля случилось дорожно-транспортное происшествие. В нем участвовали легковой автомобиль, мотоцикл и машина, которая была припаркована у обочины. Об этом рассказали Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.
По имеющейся информации, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Sportage, при перестроении не обеспечила безопасность маневра и создала помеху мотоциклу BAJAJ под управлением 47-летнего мужчины. Чтобы избежать столкновения, мотоциклист изменил траекторию движения и врезался в стоявший у обочины автомобиль Chevrolet Aveo.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Первый кузов вагона метро для Новосибирска изготовили в Мытищах
Выставку по мотивам русских сказок открыли в комплексе «Артишок» в Химках
В Госдуме призвали поднять штрафы за нелегальное трудоустройство мигрантов
Детскую площадку обновили по просьбам жителей в Мытищах
Сквер в центре Коломны откроют после реконструкции в конце 2025 года
Вице-президент торгово-промышленной палаты встретился с предпринимателями в Ногинске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте