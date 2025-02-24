Поезд снес выехавшую на пути машину с водителем и пассажиром в Орловской области

СК начал проверку столкновения машины и поезда на переезде в Орловской области

Столкновение поезда и автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Орловской области. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, находившиеся в машине водитель и пассажир скончались от полученных травм.

Прибывшие на место следователи начали проверку, в ходе которой предварительно установили, что водитель легковушки не обратил внимание на запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед идущим составом.

По итогам мероприятий криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух человек.

Работающие на месте специалисты устанавливают все обстоятельства, которые привели к смертельной аварии.

Сегодня же стало известно о серьезных травмах попавшего под поезд пьяного мужчины, переходившего через пути на перегоне между станциями Купчинская и Шушары в Ленинградской области. Машинист движущегося состава, заметив человека на путях, дернул стоп-кран, но состав затормозил слишком поздно. Получившего травмы пешехода забрали в больницу.