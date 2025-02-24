Грузовой поезд сбил пьяного мужчину на перегоне в Петербурге
В Петербурге 60-летний мужчина попал под колеса грузового поезда. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Происшествие случилось на перегоне между станциями Купчинская и Шушары. По предварительным данным, пешеход в состоянии опьянения пытался пересечь пути перед приближающимся составом.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители организовали проверку.
Ежегодная велосипедная гонка «Снежные дюны» прошла в Лобне
Детский сад построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Шесть человек пострадали при пожаре в доме на юго-западе Москвы — источник
Встреча жителей с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым прошла в Балашихе
Свыше 5 тысяч тюльпанов вырастила фермер из Одинцовского округа к 8 Марта
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте