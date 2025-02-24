Грузовой поезд сбил пьяного мужчину на перегоне в Петербурге

В Петербурге 60-летний мужчина попал под колеса грузового поезда. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Происшествие случилось на перегоне между станциями Купчинская и Шушары. По предварительным данным, пешеход в состоянии опьянения пытался пересечь пути перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители организовали проверку.

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