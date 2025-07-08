Поезд снес машину на юго-востоке Москвы. Очевидец рассказал о повреждениях

Вечером 8 июля в Рязанском муниципальном округе на юго-востоке Москвы поезд снес машину. Источник сообщил 360.ru, что экстренные службы выехали к месту аварии.

Об аварии в районе дома по Стахановской улице, 19 стало известно в 19:35. Столкновение поезда с машиной произошло на железнодорожном переезде. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидец сообщил 360.ru, что машина не получила серьезных повреждений. Людей попросили покинуть место ДТП.

«Повреждения автомобиля — крыло лопнуло, и все. Пластмассовое крыло половинчатое на фуре», — сказал он.

На юго-западе Москвы на Профсоюзной улице произошла авария с мотоциклом. Байкер сбил женщину на пешеходном переходе. Она умерла от травм на месте, водителя госпитализировали.