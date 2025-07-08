Один человек погиб и один пострадал в ДТП с мотоциклом в Москве

На юго-западе Москвы в ДТП один человек погиб, а другой получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

На улице Профсоюзная, возле дома № 7, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, водитель мотоцикла с различными травмами был доставлен в медучреждение», — уточнили в пресс-службе.

На месте аварии трудятся инспекторы ГИБДД и следователи. Они выясняют все детали случившегося.

Ранее в Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет, авто перевернулось.