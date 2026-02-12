Прокуратура начала проверку после столкновения поезда и легковушки в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств ДТП, которое случилось на железнодорожных путях в Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Авария произошла на станции Рябово Октябрьской магистрали. Водитель легковушки выехал на пути, проигнорировав предупреждающие сигналы светофоров и предупреждения сигнализационной системы. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Обошлось без пострадавших. Организована проверка.
