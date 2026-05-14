Поезд снес легковушку в Кузбассе

Прокуратура начала проверку ДТП поезда с автомобилем в Кемеровской области

В Кемеровской области электропоезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло ранее в четверг на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне станций «Бочаты — Артышта-1».

В надзорном ведомстве отметили, что водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд. В результате аварии первый вагон сошел с рельсов без опрокидывания. Из-за аварии вероятны задержки в пути следования поездов на этом участке.

«Беловская транспортная прокуратура проводит мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Воронежской области грузовой поезд врезался в легковой автомобиль на переезде после попытки водителя проскочить перед составом в самый последний момент.