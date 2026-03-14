В Воронежской области автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Воронежской области после того, как водитель попытался проскочить перед составом. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Авария произошла днем 14 марта на перегоне Ольха — Абрамовка. Водитель машины выехал на пути перед приближавшимся составом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщила пресс-служба.

После столкновения вагоны состава остались на рельсах. На график движения поездов авария также не повлияла.

Железнодорожники призвали водителей и пешеходов к особой осторожности и напомнили, что на объектах транспорта необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

Два дня назад поезд сбил мужчину в Карелии. Происшествие случилось на железнодорожном переезде, расположенном на Вытегорском шоссе в Петрозаводске. Пострадавшего экстренно доставили в хирургическое отделение местной больницы.