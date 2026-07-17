Поезд снес грузовик в Нижегородской области

Грузовой автомобиль попал в ДТП с поездом в Нижегородской области

В Нижегородской области выезд автомобиля на пути перед поездом стал причиной ДТП на переезде. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

ЧП произошло на железнодорожном переезде на станции Каликино ночью 17 июля. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся локомотивом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадавших нет.

Из-за ДТП задержались в пути поезда дальнего следования № 32 сообщением Киров — Москва на 30 минут, № 31 сообщением Москва — Киров на 1 час 16 минут и № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва на три часа.

Ранее легковой автомобиль в Краснодарском крае столкнулся с пассажирским поездом сообщением Адлер — Нижневартовск. В результате аварии водитель машины погиб.