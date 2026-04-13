Поезд снес грузовик в Амурской области

В Амурской области поезд врезался в грузовик, выехавший на красный сигнал

Авария с участием почтово-багажного поезда и грузового автомобиля произошла в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось в Архаринском районе. Состав сообщением Владивосток — Москва следовал к станции Архара, где врезался в фуру. Водитель большегруза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения колесная пара электропоезда сошла с путей. Повреждения получили передняя часть локомотива и светофор. Пострадавших нет, сумму ущерба устанавливают.