Поезд сбил вышедших на пути двух пешеходов в Апрелевке

РЕН ТВ: проходивший поезд сбил двух пешеходов под Наро-Фоминском

Вышедшие на железнодорожные пути два пешехода попали под проходивший поезд в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

Собеседник журналистов заявил, что пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Подробностей о том, как пешеходы оказались на железнодорожных путях, был сбивший их состав пассажирским или грузовым, источник не привел.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале мая грузовой поезд сбил 21-летнюю жительницу Омска на железнодорожной станции Стрела. Приближение состава гуляющая вдоль железнодорожных путей девушка не услышала из-за надетых наушников.

Громкая музыка также заглушила сигнал машиниста, который применил экстренное торможение, но столкновения не избежал. От полученных травм девушка скончалась на месте.