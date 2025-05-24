Поезд сбил вышедших на пути двух пешеходов в Апрелевке
РЕН ТВ: проходивший поезд сбил двух пешеходов под Наро-Фоминском
Вышедшие на железнодорожные пути два пешехода попали под проходивший поезд в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
Собеседник журналистов заявил, что пострадавшие скончались на месте от полученных травм.
Подробностей о том, как пешеходы оказались на железнодорожных путях, был сбивший их состав пассажирским или грузовым, источник не привел.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В начале мая грузовой поезд сбил 21-летнюю жительницу Омска на железнодорожной станции Стрела. Приближение состава гуляющая вдоль железнодорожных путей девушка не услышала из-за надетых наушников.
Громкая музыка также заглушила сигнал машиниста, который применил экстренное торможение, но столкновения не избежал. От полученных травм девушка скончалась на месте.